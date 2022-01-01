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AMEGA-BOT

Прибыльная автоматизация заработка
на бирже Binance

  • Пройдите регистрацию
  • БЕСПЛАТНО активируйте бота
  • Получите 5$ на счет бота для теста
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Робот работает на полном автомате.
Никаких знаний в трейдинге Вам не нужно.

Зачем Вам нужен наш бот?

В условиях кризиса, безработицы и стремительного роста цен важно иметь дополнительный источник дохода. И именно сейчас это сложно, как никогда. Но просто верить, что все будет хорошо, явно недостаточно.
 
И чем быстрее Вы начнете совершать целевые действия, тем быстрее будет результат.
 
Активируйте БЕСПЛАТНО робота Amega-Bot и уже сегодня же получите первые результаты.

Наше комьюнити

Мы работаем уже около 5 лет. 

Широкой публике роботы Amega-Bot стали доступны в декабре 2020 года.

За это время пользователей нашими ботами стало больше 2000 человек.

И конечно же у нас есть общий чат пользователей в Телеграме, в котором Вы можете задавать вопросы или просто общаться с такими же пользователями как и Вы.

 

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Как работает робот?

Робот Amega-Bot может торговать на спотовом и на фьючерсном рынке (если вам это не знакомо, ничего страшного, это вам знать и не понадобится).

В роботе вшито 3 основные стратегии, которые работают по разным техническим данным.
Команда Amega-Bot постоянно тестирует и разрабатывает новые, более прибыльные и безопасные стратегии.

Общий принцип работы наших роботов:

Робот постоянно следит за рынком и анализирует тысячи монет.
Проводит технический анализ и с помощью уникальных алгоритмов фильтрует всю информацию по десяткам условий и выбирает те монеты, которые с большей вероятностью пойдут в нужную нам сторону.

Робот автоматически открывает сделки и высчитывает нужный размер ставки.
Высчитывает и выставляет необходимые Тейк Профиты и усреднения/стопы.

Если цена, даже после тщательного технического анализа, пошла не в нашу сторону, робот включает еще один алгоритм для определения точки разворота для усреднения. Таким образом робот AMEGA-BOT ВСЕГДА ЗАКРЫВАЕТ ВСЕ СДЕЛКИ ТОЛЬКО В ПЛЮС.

ВАЖНО!!!
Роботы Amega-Bot работают на наших серверах!
То есть Вам не нужно ничего скачивать на свой компьютер, держать его включенным, чтобы работал бот или покупать ВПС сервера.
Запустить и проверять работу бота можно с компьютера или с телефона.

Как получить робота?

Всего несколько простых шагов, чтобы запустить торгового робота от команды Amega-Bot и начать зарабатывать в автоматическом режиме:

1

Зарегистрироваться на сайте
Amega-Bot.ru

2

Создать Api ключ в своем аккаунте биржи Binance.

3

Запустить бота Amega-Bot

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Что нужно для работы?

Нужно:

  • Желание
  • Стартовый депозит для работы бота
  • Компьютер или ноутбук, или смартфон

НЕ нужно:

  • Знания и навыки в трейдинге
  • ВПС или держать включенным компьютер
  • Следить за ботом

Безопасность

Робот Amega-Bot подключается к Вашему аккаунту на бирже Binance по API ключам, то есть он не имеет доступа к Вашим средствам.

Робот может только совершать сделки.

Наш робот ЕДИНСТВЕННЫЙ легко пережил падение крипто рынка в мае и ноябре 2021 года.
Но сейчас бот стал еще безопаснее, в нем появился новый «умный» алгоритм, которого не было в мае и ноябре.

В чем подвох? Бесплатный сыр?

Совсем бесплатно отдавать робота мы не можем. На нас лежит много затрат на содержание серверов, сайта и т.д.

Команда Amega-Bot дает любому желающему пользоваться нашим ботом за небольшой процент от Вашей чистой прибыли, которую заработает Вам наш робот.

То есть, сначала зарабатываете ВЫ. Только в этом случае заработаем мы.

Наша комиссия списывается только после того, когда робот принес Вам прибыль.

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ОТЗЫВЫ

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Вопросы и Ответы

Вы самостоятельно регистрируете аккаунт на Бинанс, доступ к нему есть только у вас.

Боту вы предоставляете ключи API, которые сами формируете на Бинанс. Предоставленные ключи позволяют боту только размещать на бирже ордера на покупку и продажу, у него нет полномочий на вывод ваших средств (удостоверьтесь, что в настройках API отключен режим вывода средств).

Вывести средства можете только вы через свой личный кабинет на бирже.

Бинанс – крупнейшая криптовалютная биржа, её надёжность подтверждается многолетней историей успешной работы.

Амега-ботом пользуются уже более 2000 человек, и никто никогда не заявлял, что его деньги были незаконно присвоены или украдены.

Может быть, есть демо-версия?
Да, есть. Вы можете пользоваться ботом бесплатно, пока комиссия не составит 5$. Если Вы решите продолжить работу с ботом, то просто пополните свой баланс Личного Кабинета amega-bot.ru

В боте зашито 3 разные стратегии, которые работают по техническому анализу.

Периодически на рынке случаются сильные падения, и в этот день профита может не быть, однако стратегии и настройки бота тщательно оттестированы, бот не сольёт ваш депозит и через некоторое время закроет сделки с прибылью, после чего продолжит стабильно зарабатывать на нормальном рынке.

При отсутствии глобальных катаклизмов на рынке криптовалют, бот и заложенная в него стратегия отличаются высокой надёжностью и стабильностью работы и достигаемого результата (т.е. прибыли).

SPOT bot:
— от 600$ до 800$ ставка 2% в 2 потока;
— от 800$ до 1000$ ставка 2% в 3 потока;
— от 1000$ ставка 2% в 4 потока;

USDT bot:
— от 300$ до 450$ ставка 2% в 2 потока;
— от 450$ до 600$ ставка 2% в 3 потока;
— от 600$ ставка 2% в 4 потока;

На текущий момент есть 3 стратегии: Откатная, Канальная и Уровневая.

Откатная работает на откатах рынка, т.е. когда цена падает и тормозится на каком-то уровне. Выход по зашитому тейку или по вашему Тейку.

Уровневая стратегия работает на пересечении уровней. Выход на следующем уровне.

Канальная стратегия работает на откате вниз к трендовой линии и выход посередине канала.

  1. Зарегистрироваться на нашем сайте: Регистрация
  2. Необходимо иметь аккаунт на крипто валютной бирже Binance.
    Если у Вас нет аккаунта, то можете открыть его по нашей ссылке: https://accounts.binance.com/ru/register?ref=ZQLTPLY3
    Видео:     Как зарегистрировать и пополнить аккаунт на Binance: https://youtu.be/S3RkWuh6spo

Для заработка с нашим ботом Вам не нужно ничего знать в трейдинге.

Как запустить бота, в личном кабинете есть подробные видео инструкции, а так же техническая поддержка и общий чат пользователей.

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