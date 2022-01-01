Робот Amega-Bot может торговать на спотовом и на фьючерсном рынке (если вам это не знакомо, ничего страшного, это вам знать и не понадобится).

В роботе вшито 3 основные стратегии, которые работают по разным техническим данным.

Команда Amega-Bot постоянно тестирует и разрабатывает новые, более прибыльные и безопасные стратегии.

Общий принцип работы наших роботов:

Робот постоянно следит за рынком и анализирует тысячи монет.

Проводит технический анализ и с помощью уникальных алгоритмов фильтрует всю информацию по десяткам условий и выбирает те монеты, которые с большей вероятностью пойдут в нужную нам сторону.

Робот автоматически открывает сделки и высчитывает нужный размер ставки.

Высчитывает и выставляет необходимые Тейк Профиты и усреднения/стопы.

Если цена, даже после тщательного технического анализа, пошла не в нашу сторону, робот включает еще один алгоритм для определения точки разворота для усреднения. Таким образом робот AMEGA-BOT ВСЕГДА ЗАКРЫВАЕТ ВСЕ СДЕЛКИ ТОЛЬКО В ПЛЮС.